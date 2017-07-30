Близько 30 міжнародних банків мають намір переїхати з Лондона через Brexit

Близько 30 міжнародних банків розглядають можливість переїзду з Лондона у Франкфурт-на-Майні у зв'язку з виходом Великобританії з Європейського Союзу. Про це заявив президент німецької Федеральної служби нагляду за фінансовими інститутами (BaFin), пише Deutsce Welle.

Серед банків, які планують змінити адресу, є британські, американські, японські та німецькі. При цьому відзначається, що фіктивні установи, у яких є тільки поштові скриньки, не зможуть переїхати.

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Ряд фінансових компаній вже офіційно повідомили про свої наміри перенести у Франкфурт частину свого бізнесу з Лондона. Останнім про намір покинути Лондон з-за Brexit повідомив японський банк Mizuho. Адреса з лондонського на франкфуртський планують змінити інші японські фінансові інститути - Sumitomo Mitsui, Nomura і Daiwa Securities.

Іншими двома великими бізнес-центрами, які розглядаються компаніями для переїзду з Лондона в результаті Brexit, є Дублін і Париж.

Як повідомляв УНІАН, свобода пересування між Великобританією і Європейським Союзом для європейців, які працюють в Британії, а також для британців, що їдуть на роботу в Європу, буде обмежена, коли Великобританія вийде зі складу ЄС.