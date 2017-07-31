Німеччина погрожує США торговою війною у відповідь на санкції проти Росії

Німеччина не хоче торговельної війни зі Сполученими Штатами Америки, однак готова реагувати, якщо нові санкції Вашингтона проти Москви торкнуться і німецьких компаній, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву міністра економіки ФРН.

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Міністр економіки Німеччини Бріґітте Цюпріс (Brigitte Zypries) пригрозила Сполученим Штатам Америки заходами у відповідь на посилені санкції Вашингтона проти Росії, якщо ті будуть застосовані щодо німецьких фірм.

"Американці не можуть штрафувати німецькі підприємства за те, що ті займаються бізнесом у іншій країні", - заявила в понеділок, 31 липня, міністерка у розмові з журналістами видань медіагрупи Funke.

Цюпріс додала, що нові санкції США порушують міжнародне право і наголосила, що Німеччина "звичайно, не прагне ніякої торговельної війни", однак Єврокомісія нині розглядає можливі контрзаходи.

Як повідомлялося, Конгрес США ухвалив розширення санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї. Нові санкції передбачають штрафні заходи в тому числі і для європейських компаній, які, зокрема, співпрацюватимуть з російським "Газпромом" при реалізації газопроводу "Північний потік-2".