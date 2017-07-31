"Райффайзен Банк Аваль" з початку року збільшив прибуток майже в 2 рази

"Райффайзен Банк Аваль", що займає 4-е місце в банківській системі України за обсягом активів, у першому півріччі 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшив прибуток в 1,9 рази до 2,738 мільярда гривень. Про це йдеться у звітності на сайті банку.

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Відповідно до звітності, з початку року його активи зросли на 8,8% - до 60,912 мільярда гривень, зобов'язання – на 12,6%, до 51,731 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, "Райффайзен Банк Аваль" в першому кварталі 2017 року отримав 1,449 мільярда гривень прибутку, що в 2 рази вище показника за аналогічний період попереднього року.

Довідка УНІАН. "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі "Райффайзен Банк Інтернаціональ" (Австрія).