Нацбанк нагадав про перенесення робочого дня з 25 на 19 серпня

Національний банк України нагадав про перенесення з п'ятниці 25 серпня на суботу, 19 серпня, робочого дня банківської системи у зв'язку з святкуванням в четвер, 24 серпня, Дня незалежності України.

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Про це йдеться в повідомленні регулятора в мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, дні роботи системи електронних платежів Національного банку України переносяться з п'ятниці 25 серпня - на суботу, 19 серпня.

"Банки повинні організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат та забезпечити в ці дні безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати підкріплення їх готівкою різних номіналів", - йдеться в повідомленні.