"Укрсоцбанк" в першому півріччі скоротив збиток у 1,5 раза

Один з найбільших в Україні банків за обсягом активів "Укрсоцбанк" в січні-червні 2017 року отримав 375,9 мільйона гривень збитку, що в 1,5 рази менше збитку за аналогічний період минулого року в розмірі 561,056 мільйона гривень.

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Про це йдеться у звітності на сайті банку.

Як повідомив банк у звітності, з початку року його активи знизилися на 5,2% - до 35,164 мільярда гривень, зобов'язання – на 5,4%, до 27,268 мільярда гривень, власний капітал на 4,5% - до 7,896 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє "Альфа-Банком", у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій "Укрсоцбанку", а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.

У грудні 2016 року UniCredit Bank оголосив про ребрендинг та повернення до свого історичного назвою – "Укрсоцбанк" у зв'язку із завершенням угоди між групою UniCredit і ABH Holdings S. A.