В Україні зростають борги із зарплати: вже досягли 2,4 мільярда гривень

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в липні 2017 року збільшилася на 3% порівняно з червнем і на 31 серпня становить майже 2,4 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

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Порівняно з липнем 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 21,6%, або на 424 млн грн.

Найбільші суми заборгованості накопичили підприємства Луганської (21,9%), Донецької (19,2%) і Харківської (10,4%) областей.

Найменші суми заборгованості накопичили підприємства Чернівецької (0,08%), Закарпатської (0,14%) і Житомирської (0,18%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2017 року заборгованість із зарплати в Україні зросла на 6% порівняно з травнем, і на 1 червня становила 2,2 млрд грн.