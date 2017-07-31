Гройсман прокоментував пенсійну реформу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що в підготовленої українським урядом пенсійної реформи не передбачається підвищення пенсійного віку. Про це він повідомив в інтерв'ю "Діловій столиці".

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"Там підвищення пенсійного віку немає! Там є загальний стаж, вимоги до якого виростуть, а пенсійний вік такий, як і сьогодні, і в жодному разі не буде підвищуватися. Ми уникли цього. Причому варто відзначити, що багато країн мають пенсійний вік і з 63, 65, і навіть з 67 років. Ми від цього відійшли. У кожного є можливість до 60 років заробити необхідний стаж і піти на пенсію. Тому я вважаю, що парламент, президент і уряд повинні об'єднатися навколо цієї реформи і вшанувати нинішніх і майбутніх пенсіонерів", - повідомляв він.

Прем'єр зазначив, що категорично не сприймає позицію підвищення віку для виходу на пенсію, оскільки вважає її несправедливою по відношенню до українських громадян.

"Ми знайшли нову систему, яка збалансує Пенсійний фонд і найголовніше - відновити справедливість, відновити нормальні пенсії для пенсіонерів, зокрема, враховуючи їх трудовий стаж. Ми проведемо осучаснення, тобто перерахунок раніше призначених пенсій, скасуємо оподаткування для працюючих пенсіонерів", - зазначив він.

Гройсман також зазначив, що запропонована модель підвищення трудового стажу створить передумови для детінізації зарплат, що дуже важливо, тому що абсолютна більшість тих, хто претендують на пенсію, повинні платити в Пенсійний фонд. Це дасть можливість побудувати якісну пенсійну систему.

Як повідомляв УНІАН, урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 гривень.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій.