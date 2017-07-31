"Альфа-Банк зменшив прибуток більш ніж у 100 разів

«Альфа-Банк» (Україна), що займає 10-те місце серед працюючих в нашій країні банків за обсягом активів, у січні-червні 2017 року отримав 12,116 млн грн прибутку проти 1,288 млрд грн збитку за аналогічний період попереднього року.

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Відповідно до звітності банку в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, з початку року його активи зменшилися на 3,5% - до 37,602 млрд грн, статутний капітал зріс на 62,1%, до 12,179 млрд грн, власний капітал – на 0,4%, до 3,324 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Альфа-Банк» (Україна) працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. Банк є частиною міжнародного консорціуму «Альфа-Груп».

Холдингова компанія ABH Holdings S. A., яка володіє «Альфа-Банком», у січні 2016 року підписала угоду з італійською банківською групою UniCredit Group про купівлю 99,9% акцій «Укрсоцбанку», а наприкінці жовтня 2016 року сторони заявили про завершення угоди.