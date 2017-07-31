Гройсман: зовнішні борги України становлять 80% ВВП

Зовнішні борги України на сьогодні становлять 80% ВВП. Про це розповів прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю виданню «Ділова столиця».

Читайте такожДержбюджет за півроку вийшов у плюс на 29 мільярдів проти дефіциту роком раніше

"Нам однозначно потрібно було тоді (під час переговорів про реструктуризацію боргів в 2015 році - ред.) робити реструктуризацію, наші зовнішні борги навіть зараз становлять 80% ВВП", - сказав він.

Гройсман зазначив, що це високий показник, особливо в ситуації, коли 5% ВВП Україна змушена витрачати на національну безпеку і ще 5% ВВП становить дефіцит Пенсійного фонду. "Крім того, близько 4% ВВП ми витрачаємо на обслуговування зовнішніх національних боргів. Тому нам потрібна була реструктуризація, вона була єдино правильним кроком", - додав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за червень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 330 млн дол., або на 0,4%, до 75,01 млрд дол. США станом на 30 червня.

Державний і гарантований державою борг України за січень – травень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 3,71 млрд дол., або на 5,2%, – до 74,68 млрд дол. США станом на 31 травня.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.