Електромобільний бум, нові санкції проти РФ та зменшення кількості переселенців в Україні: економічні підсумки тижня (інфографіка)

Мінекономіки оцінило зростання економіки в І півріччі у 2,5%. Реальна зарплата в Україні збільшилася на 6% до травня та на 19% до червня 2016 року.

Дніпро повернув собі статус міста-мільйонника, завдяки внутрішнім мігрантам з Донбасу. За даними аналітиків Corestone Corp., за рік зареєстрована кількість переселенців з Донбасу та Криму зменшилася на 200 тисяч осіб, до 1,58 мільйонів осіб. За даними опитування R&B Group, 53% молодих людей до 30 років та 33% українців загалом готові при нагоді емігрувати.

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Конгрес США підтримав нові санкції проти Росії, Ірану і Північної Кореї. А Великобританія, слідом за Францією, заборонила продаж паливних автомобілів з 2040 року. У Лондоні навіть тестується зарядний пристрій для електрокарів, який живиться від вуличного ліхтаря. У той же час компанія Toyota розробляє електромобіль, який зможе заряджатися за кілька хвилин. А в Данії кількість електромобільних зарядних станцій перевищила кількість АЗС.