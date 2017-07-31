Вище 30 гривень: експерти пояснили, чому злетів курс євро

Різке зростання курсу євро в Україні не пов'язане з безвізовим режимом із ЄС чи знеціненням гривні. Ситуація буде залежати від ситуації на світовому валютному ринку. Про це розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб, передає «Сегодня».

Читайте такожУкраїнський бізнес дав прогнози щодо курсу гривні

"Послідовне зростання євро до гривні, що спостерігається з початку березня, некоректно називати девальвацією гривні, або пов'язувати його з безвізом, який, нібито, призвів до зростання попиту на європейську валюту. Судячи за динамікою долара, гривня останні місяці впевнено зміцнюється, а ріст євро – результат істотного зміцнення європейської валюти до долара. Зокрема, з початку року вартість євро в доларах зросла з 1,04 до 1,17, або майже на 13%. Це єдина причина, через яку євро в Україні дорожчає на фоні здешевлення долара", – відзначає Іосуб.

Як відзначає аналітик Веселін Петков, причинами зростання євро є поліпшення економічної ситуації в Європі і продовження ультрам'якої грошово-кредитної політики з боку Європейського центрального банку (ЄЦБ).

За словами Іосуба, подальша динаміка курсу євро буде практично повністю визначатися його зміною до долара, а рух пари євро-долар, у свою чергу, буде залежати від монетарної політики ФРС і ЄЦБ, від зміни ними відсоткових ставок і згортання політики "кількісного пом'якшення", тобто продажу раніше куплених на баланс центробанку облігацій.

"Таким чином, в цьому рівнянні занадто багато невідомих. У найближчий тиждень курс євро навряд чи сильно зміниться і залишиться в діапазоні 29,8 – 31 грн. Якщо припустити, що з вересня ФРС почне посилювати свою монетарну політику, скорочуючи обсяг облігацій на балансі, це в середньостроковій перспективі може забезпечити зниження євро до долара, і, відповідно, його падіння до 28,5 – 29 грн", – зазначає Іосуб.

"Якщо ФРС не буде різко посилювати свою монетарну політику, американська економіка може отримати підтримку у другому півріччя 2017 року і падіння долара до євро може зупинитися, і долар може частково відіграти свої втрати у першому півріччя 2017 року. Саме тоді і зростання євро проти гривні може заспокоїтися", – додає Петков.

На сьогодні, 31 липня, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 30,39 грн.