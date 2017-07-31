Гривня зміцнилася на міжбанку і в офіційних курсах

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 1 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2585.4789 (31 липня – 2591.5589)

100 EUR – 3031.9911 (31 липня – 3039.6394)

10 RUR – 4.3046 (31 липня – 4.3524)

У понеділок, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,80/25,83 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,31/30,34 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8548 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 502 угоди на суму 325,78 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,85/25,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,34/30,36 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4356/0,4364 грн/рубль.