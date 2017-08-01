Прибуток державного "Ощадбанку" зріс на 22%

Прибуток одного з найбільших державних банків "Ощадбанку" в першому півріччі зріс на 21,7%, до 306 млн грн, повідомляється у звітності на сайті банку.

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Як повідомила прес-служба фінустанови, активи банку зросли на 9,6 млрд грн, або на 4,6%, до 220,3 млрд грн, кредитно-інвестиційний портфель збільшився на 5,6 млрд грн, або на 3,9%, до 149,2 млрд грн, власний капітал становив 25,9 млрд грн.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 468,17 млн грн чистого прибутку проти збитку в 12,3 млрд грн роком раніше.