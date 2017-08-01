Зона вільної торгівлі між Україною та Канадою сьогодні набула чинності

Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності сьогодні, 1 серпня. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"Вільна торгівля між Україною та Канадою почнеться 1 серпня. Канада зробила свій подарунок нам до Дня Конституції: ми отримали урядову ноту про завершення всіх внутрішніх процедур для набрання чинності Угодою про вільну торгівлю. У нас подвійне відчуття: фініш і старт - два в одному. Це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків. Але це і початок набагато більш значущого етапи: час наповнювати цю Угоду життям - контрактами, робочими місцями та інвестиціями", - зазначив він.

Пізніше в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомили, що, згідно з прогнозними розрахунками, набрання угодою чинності призведе до втрати доходів бюджету, зокрема, через скасування ввізних мит, приблизно на 1,2 млн дол. у перший рік дії угоди. Водночас, у середньостроковій перспективі недонадходження можуть бути компенсовані за рахунок податку на додану вартість, а також збільшення припливу прямих іноземних інвестицій на близько 36 млн дол. протягом трьох років.

«Канадський ринок привабливий для українських експортерів, адже Канада імпортує на більш ніж 400 млрд доларів США щорічно. Скасування імпортних мит Канадою дозволить українським виробникам харчової, легкої, хімічної, нафтохімічної і машинобудівної промисловості отримати максимальні переваги на канадських ринках», - зазначив очільник Мінекономрозвитку Степан Кубів.

При цьому положення угоди відповідають стандартам СОТ і зобов'язанням сторін у цій міжнародній організації, а також забезпечують поглиблення торговельного та економічного співробітництва, зокрема, в частині: торгівлі товарами, правил і процедур походження; сприяння торгівлі; застосування захисних, санітарних і фітосанітарних заходів; зниження технічних бар'єрів у торгівлі; доступу до державних закупівель; захисту прав інтелектуальної власності; електронної комерції; захисту навколишнього середовища; врегулювання спорів тощо.

«Угода про вільну торгівлю з Канадою, яка набрала чинності сьогодні, відкриває нові можливості для українського бізнесу. Преференції в рамках угоди будуть діяти для товарів, які повністю походять з України, а також товарів, вироблених з використанням сировини і матеріалів походженням з третіх країн відповідно до вимог угоди. Працюємо разом, щоб можливості, що надаються угодою, перетворилися у нові контракти, поставки та валютні надходження в Україну», - підкреслила торговий представник України Наталія Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Угода про зону вільної торгівлі з Європейським союзом і Канадою відкриває для України нові можливості і ринки.