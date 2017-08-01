Путін підписав закон про списання боргів кримчан перед українськими банками

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про уточнення правил погашення заборгованості позичальників, які проживають в окупованому Криму і Севастополі, перед українськими банками. Відповідний документ опублікований на сайті президента, передає РИА Новости.

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Закон наділяє позичальника правом звернутися до Фонду захисту вкладників (ФЗВ), започаткованого Агентством зі страхування внесків (АСВ), щоб не взаємодіяти з колектором безпосередньо.

Фонд зобов'язаний проінформувати колектора про наявність такого звернення, після чого колектор повинен взаємодіяти з позичальником вже через ФЗВ. При цьому колектор теж зобов'язаний звернутися в ФЗВ і з'ясувати, чи є звернення від позичальника, щоб усі взаємовідносини йшли через фонд. Навіть якщо звернення від позичальника не було, фонд після звернення колектора інформує позичальника, що він має право усі відносини з кредитором вести через фонд.

Позичальник також має право звернутися з проханням про реструктуризацію боргу. Наглядова рада ФЗВ може прийняти рішення аж до списання боргу, якщо для цього є підстави.

Всі процедури щодо взаємин фонду та позичальників будуть визначатися на рівні Криму і Севастополя.

Для здійснення діяльності фонду АСВ повинен перерахувати йому 1,5 мільярда рублів.

До складу наглядової ради ФЗВ увійдуть шість членів: чотири представники Криму, один представник Севастополя та виконавчий директор фонду.

Проросійський «голова» Криму Сергій Аксьонов раніше зазначав, що закон дозволить обнуляти кредити до 5 мільйонів рублів, взяті в українських банках юридичними і фізичними особами. Таким чином, всі виконавчі провадження щодо кримських позичальників, чиї кредити не перевищують цієї суми, будуть припинені, а всі арешти повинні бути зняті протягом 90 днів.

Аксаков зазначав, що закон стосується і тих юридичних осіб, які мають заборгованість від 5 мільйонів рублів і вище. Вони також можуть перейти у взаємини з фондом.

Член Ради федерації РФ Ольга Ковітіді заявляла, що в окупованому Криму розглядають цей закон як базовий, що дозволяє реалізувати різні завдання, в тому числі прийняти регіональний закон, проект якого вже готовий.

Вона повідомляла, що, крім списання боргів до 5 мільйонів рублів, регіональний законопроект передбачає ще цілу низку преференцій для кримчан. Зокрема, у разі погашення 50% боргу решта 50% списуються, а при погашенні 40% боргу списується 20%.