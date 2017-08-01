Націоналізований "ПриватБанк" за півроку отримав майже 3 мільярди збитку

Націоналізований "ПриватБанк" у першому півріччі 2017 року отримав 2,89 млрд грн збитку проти прибутку в 552 млн грн за аналогічний період роком раніше.

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Про це йдеться у фінансовій звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, активи банку за перше півріччя 2017 року зросли на 11,5% - 228,879 млрд грн, зобов'язання - на 5,8% - до 218,153 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, "ПриватБанк" у січні-березні 2017 року збільшив чистий прибуток порівняно з аналогічним періодом минулого року в 3,52 раза - до 744 млн грн, повідомив банк у звітності системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 млрд грн - у січні цього року.