Ліквідацію "Укргазпромбанку" продовжили на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на рік - до 14 вересня 2018 року - продовжив ліквідацію "Укргазпромбанку", повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, на відповідний термін також продовжені повноваження ліквідатора банку Євгенія Ожги.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року вищий адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Національного банку України, що проявилася у невжитті заходів впливу до «Укргазпромбанку».

Фонд гарантування вкладів фізосіб 7 квітня 2015 року ввів тимчасову адміністрацію в «Укргазпромбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. В серпні 2015 року з'явилася інформація про продаж «Укргазпромбанку» арабській компанії Primestar Energy FZE. Але у вересні Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію та відкликання банківської ліцензії «Укргазпромбанку».

Довідка УНІАН. «Укргазпромбанк» працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов. Одним із основних власників банку до його неплатоспроможності був львівський бізнесмен Іван Діяк – в минулому народний депутат України і радник колишнього президента України Віктора Ющенка, а також колишній радник голови правління НАК «Нафтогаз України».