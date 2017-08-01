У Держказначействі відзвітували, скільки грошей залишилося на єдиному рахунку

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 серпня 2017 року становив 44,069 млрд грн, що на 1,076 млрд грн, або на 2,4%, менше показника на 1 липня.

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Як повідомляється на сайті Держказначейства, у порівнянні з показником на початок поточного року залишок коштів на ЄКР у червні зріс у 3 рази порівняно з аналогічним показником минулого року, а порівняно з 1 серпня 2016 року - в 4 рази.

Як повідомляв УНІАН, залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України на 1 липня 2017 року становив 45,145 млрд грн, що на 1,273 млрд грн, або на 2,9%, більше показника на 1 червня.

Обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється, збільшуючись під час надходжень податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів і знижуючись під час пікових навантажень за видатками.