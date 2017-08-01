Порошенко схвалив зміни до держбюджету-2017: витрати на субсидії зростуть на 14 мільярдів

Президент України Петро Порошенко підписав закон №6600 «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет на 2017 рік». Про це Порошенко повідомив у своєму Twitter.

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«Підписав зміни до держбюджету на 2017 рік, які забезпечать фінансування важливих програм та підтримку соціально вразливих верств населення», - йдеться в повідомленні.

Підписав зміни до Держбюджету на 2017 рік, які забезпечать фінансування важливих програм та підтримку соціально вразливих верств населення pic.twitter.com/ppw9ZWk6Vf — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 серпня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня прийняла у другому читанні і в цілому запропоновані Кабінетом міністрів зміни до державного бюджету України на 2017 рік щодо збільшення доходів у зв'язку з перевиконанням планових показників і розподілом понадпланових надходжень.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, видатки і доходи державного бюджету України в 2017 році збільшуються на 26 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – на 25 млрд грн. Передбачається встановити доходи держбюджету на рівні 757 млрд грн, витрати – 827,14 млрд грн, зберігши граничний дефіцит на рівні 77,65 млрд грн.

Зокрема, закон збільшує витрати на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг на 30%, або на 14,1 млрд грн, – до 61,174 млрд грн, а витрати на оборону і безпеку держави – на 2,663 млрд грн.

Державний бюджет України за січень-червень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 29,035 млрд грн проти 35 млрд грн дефіциту за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету за цей період становили 325,773 млрд грн, витрати – 394,906 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, зведений бюджет України за січень-червень 2017 року виконаний з профіцитом на рівні 52,145 млрд грн проти 11,280 млрд грн дефіциту за аналогічний період 2016 року.

Дефіцит держбюджету України за підсумками 2016 року становив 70,130 млрд грн, або 2,9% ВВП.