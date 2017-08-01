Пенсійна реформа в 2018 році потребуватиме додатково 40 мільярдів - Мінсоцполітики

Пенсійна реформа, яка передбачає осучаснення пенсій із 1 жовтня 2017 року, потребуватиме в 2018 році додаткових 40 млрд грн.

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Про це повідомив у ході брифінгу заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбор.

«На цей рік, на три місяці після 1 жовтня нам потрібно 12 млрд грн, на наступний рік, за орієнтовними підрахунками, необхідно 40 млрд грн», - сказав він.

Шамбор додав, що на місяць необхідна для осучаснення сума становитиме 3,8 млрд грн.

За словами заступника міністра, кошти акумулюватимуться за рахунок додаткових зборів єдиного соцвнеску завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати та розширення бази оподаткування завдяки зниженню розміру єдиного соціального внеску.

Як повідомляв УНІАН, надходження єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду в січні-липні перевищили планові показники на 15%, або на 11 млрд грн.