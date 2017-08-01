Кількість держзакупівель в Prozorro з серпня 2016 року зросла до 1 мільйона

Кількість державних закупівель в електронній системі Prozorro з моменту вступу в силу норми про її обов'язкове застосування для всіх надпорогових закупівель 1 серпня 2016 року зросло у 5,5 рази - до 991,5 тисячі, а сума торгів зросла майже в 10 разів - до 725 мільярдів гривень.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Крім того, кількість учасників торгів, які бажають виконати держзамовлення, зросла майже в 4 рази.

"Я вітаю команду Prozorro з цим успіхом і запевняю всіх, що ми не зупиняємося на досягнутому. Ми вже працюємо над новим законом про допороговых закупівлі, який забезпечить наявність даних по всіх закупівель в електронній системі. Ми хочемо, щоб у майбутньому всі закупівлі проходили через Prozorro, і одночасно плануємо спростити процедури допороговых закупівель для державних замовників. Ми також працюємо над пілотним проектом Центральної закупівельної організації, до якої державні органи можуть делегувати свої типові закупівлі", - зазначив заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

При цьому в міністерстві очікують подальшого розвитку функціоналу системи, в тому числі - для контролюючих органів.

Як повідомляв УНІАН, електронна система державних закупівель Prozorro, 1 серпня минулого року стала обов'язковою для використання при надпорогових закупівлі, станом на кінець травня дозволила заощадити 24 мільярдів гривень бюджетних коштів.

Мінекономрозвитку планує у 2017 році досягти економії бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних держзакупівель Prozorro в 50 мільярдів гривень.