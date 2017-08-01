Євро продовжує зростати: подорожчав ще більш ніж на 20 копійок

У вівторок, 1 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середині торгів встановилися на рівні 25,84/25,87 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривніидо євро знаходяться на рівні 30,52/30,56 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4306/0,4316 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,8509 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 246 угод на суму 109,580 млн долл.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 31 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,80/25,83 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,31/30,34 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.