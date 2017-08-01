Частка "непрацюючих" кредитів зросла майже до 60% - НБУ

Частка "непрацюючих" кредитів у банківській системі в червні виросла на 1,34 п. п., до 57,73%, йдеться в повідомленні на сайті Національного банку України.

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Згідно з повідомленням, найвище співвідношення неробочих кредитів до обсягу кредитного портфеля зафіксовано у держбанків – 73,1%, тоді як у неплатоспроможних банків частка неробочих кредитів становить 54,7%.

Загалом, за даними Національного банку, кредитний портфель українських банків на 1 липня становив 1,017 трильйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками НБУ, висока частка проблемних кредитів є основною перешкодою для активного відновлення кредитування в країні.

Національний банк оцінює зайву ліквідність банківської системи 4 миллиарада доларів, проте не бачить активного кредитування, що, на думку регулятора, пов'язано з низькою захистом прав кредиторів, а також проблемами правової і судової систем.