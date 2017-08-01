НБУ зареєстрував банківську групу "Альянс"

Національний банк України зареєстрував банківську групу "Альянс".

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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, в неї увійшли закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Українські збалансовані інвестиції", банк "Альянс" та компанія "Фінком Інвест".

Рішення регулятора про реєстрацію було ухвалене 28 липня, контролером групи є Олександр Сосіс.

Довідка УНІАН. Банк "Альянс" заснований в 1992 році. 86,57% акцій фінустанови володіє Олександр Сосіс.