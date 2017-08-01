НБУ зареєстрував банківську групу "Альянс"
17:37, 01 серпня 2017Фінанси
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Рішення регулятора про реєстрацію було ухвалене 28 липня, контролером групи є Олександр Сосіс.
НБУ зареєстрував банківську групу "Альянс" / Фото УНІАН
Національний банк України зареєстрував банківську групу "Альянс".
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Згідно з повідомленням на сайті регулятора, в неї увійшли закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Українські збалансовані інвестиції", банк "Альянс" та компанія "Фінком Інвест".
Рішення регулятора про реєстрацію було ухвалене 28 липня, контролером групи є Олександр Сосіс.
Довідка УНІАН. Банк "Альянс" заснований в 1992 році. 86,57% акцій фінустанови володіє Олександр Сосіс.
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