Данилюк не хоче, щоб його перевіряли на предмет ухилення від сплати податків

Міністр фінансів Олександр Данилюк вважає незаконним рішення суду про проведення перевірки на предмет можливого ухилення міністром від сплати податків. Про це міністр написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

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За його словами, прокуратура перевищила повноваження, звертаючись до суду. Кримінальний процесуальний кодекс України чітко передбачає, з чим прокурор може звертатися до суду, та клопотання прокурора, суд має право розглядати. У Кримінальному процесуальному кодексі відсутні відповідні повноваження прокурора при призначенні перевірок.

Данилюк зазначив, що суддя приймав рішення на підставі незаконного подання прокурора.

"Це вказує або на некомпетентність, або на свідоме порушення Печерським районним судом Києва законодавства. Суддя прийняв незаконне рішення. Крім того, заборонив його оскаржувати! разом з тим, закон дозволяє оскаржити це рішення. Сподіваюся, що при оскарженні такі дії суду першої інстанції отримують правильну оцінку. Найближчим часом також збираюся подати скаргу на суддю і подати заяву про злочин - завідомо неправомірних діях посадових осіб", - написав міністр.

Він також додав, що рішення провести перевірку за період з 1998 по 2016 рік не узгоджується з нормами Податкового кодексу України щодо обмеження на термін проведення податкових перевірок.

"Моє негативне ставлення до чинної заангажованою правоохоронній системі загальновідомо. Зміни просто перезріли. Правоохоронні органи мають бути компактними, професійними, з чітким розподілом повноважень без дублювання і головне - деполітизованими. Важливим компонентами є оновлена прокуратури і створення Служби фінансових розслідувань", - написав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків.

18 липня до слідчого судді Печерського райсуду Києва надійшло клопотання прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про призначення документальної позапланової перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 1998-2016 років.