Нацбанк ослабив офіційну гривню до 30,54 за євро
Офіційний курс НБУ на 2 серпня: 100 USD – 2585,7073 гривні; 100 EUR – 3054,2375 гривні; 10 RUR – 4,3206 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 2 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2585,7073 (1 серпня – 2585,4789)
100 EUR – 3054,2375 (1 серпня – 3031,9911)
10 RUR – 4,3206 (1 серпня – 4,3046)
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Як повідомляв УНІАН, 1 серпня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 225,85/25,87 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 30,57/30,59 гривні/євро, відносно до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8571 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 566 угод на суму 313,62 мільйона доларів.