Економіка Єврозони зростає попри Brexit та політику Трампа

У другому кварталі 2017 року економіка 19 країн-членів європейської валютної спільноти - Єврозони - загалом й надалі зростала.

Про це свідчать оприлюднені у вівторок, 1 серпня, попередні дані Європейського статистичного відомства (Євростат), пише Deutsche Welle.

Порівняно з попереднім кварталом, економіка Єврозони за другий квартал поточного року зросла на 0,6 відсотка. Це трохи вище темпів зростання на початку 2017 року - в першому кварталі року економіка Єврозони зросла на 0,5 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом 2016 року ВВП країн Єврозони в другом кварталі зріс на 2,1 відсотка.

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На ті ж 0,6 відсотка у другому кварталі 2017 року, порівняно з першим, зросла й економіка всього Європейського Союзу. Відносно другого кварталу 2016 року зростання становило 2,2 відсотка, зазначають у статистичному відомстві.

Зафіксований економічний підйом досягнуто попри геополітичні та економічні ризики, зокрема, майбутній вихід Великобританії зі складу ЄС, а також політичні турбуленції в США з приходом до влади президента Дональда Трампа. Саме через останній фактор МВФ погіршив у нещодавному звіті прогноз зростання економіки США.