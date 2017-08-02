НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних банк "Гефест", повідомляється на сайті регулятора.

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"Гефест" не забезпечив виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України в частині приведення розміру регулятивного капіталу до розміру не менше ніж 200 мільйонів гривень, у термін до 11 липня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, розмір регулятивного капіталу банку на 31 липня 2017 був менше однієї третини від мінімального рівня.

"Враховуючи зазначене та відповідно до пункту 2 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк України зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - пояснив регулятор.

НБУ зазначив, що банк був створений в кінці 2013 року і, враховуючи кризові явища в економіці, фактично не здійснював активної діяльності. Банк станом на дату прийняття рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних не мав жодних зобов'язань перед клієнтами.

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк "Гефест" посідав 90-е місце (17,7 млн грн) серед 90 діючих банків, власником банку є громадянин України Ігор Кутицкий.

Банк з початку року став восьмим фінустановою, який був визнаний неплатоспроможним.