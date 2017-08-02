Бюджет з початку року перевиконано за доходами на 10% – Держказначейство

Державний бюджет України в січні-липні поточного року отримав 447,635 мільярда гривень доходів, що на 10,3% більше бюджетного розпису на цей період.

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Згідно з даними на сайті Державної казначейської служби України, надходження до держбюджету за цей період на 48,6% вище показника за аналогічний період минулого року.

В липні держбюджет отримав 52,729 мільярда гривень доходів, що на 4,9% нижче бюджетного розпису за липень.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав 394,871 мільярда гривень доходів, що на 13,1% більше бюджетного розпису на цей період.