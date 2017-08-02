Статдані зі США обвалили долар до річного мінімуму

Долар в середу вранці торгується близько мінімумів з травня минулого року на тлі слабкої статистики з США і невизначеності подальших планів ФРС по ставці, повідомляє Прайм.

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Станом на 8:05 за Києвом індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США зріс на 0,02%, до 93,07 пункту. На торгах у вівторок долар опустився до мінімуму з початку травня 2016 року в 92,777 пункту. Курс євро до долара піднімався до 1,1824 долара за євро з 1,1801 долара за євро на попередньому закритті. Курс долара до ієни також зростав до 110,8 ієни за долар з 110,36 ієни на минулих торгах.

На котирування долара впливає слабка статистика споживчих витрат і доходів в США. Бюро економічного аналізу міністерства торгівлі США у вівторок повідомило, що споживчі доходи в країні в червні зменшилися на 3,5 мільярда доларів, або на 0,1% порівняно з травнем, витрати зросли на 8,1 мільярда доларів, або на 0,1%. Експерти очікували зростання витрат в місячному вираженні на 0,1%, а доходів - на 0,4%.

Крім того, інвестори побоюються купувати долар через невизначеність у монетарній політиці ФРС. За підсумками липневого засідання регулятор зберіг базову процентну ставку на рівні 1-1,25% річних. При цьому ФРС додала, що планує почати скорочення активів на своєму балансі "відносно скоро", і не повідомила про можливі терміни підвищення ставки.