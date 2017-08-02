Реформа фіскальної служби: МВФ вивчив ситуацію і дав свої рекомендації

Місія Міжнародного валютного фонду, яка працювала в Державній фіскальній службі України (ДФС) з 19 липня по 1 серпня, дала свої рекомендації до плану реформ ДФС.

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Згідно з повідомленням на сайті Фіскальної служби, в документі, зокрема, визначено масштабність реформ, результати, яких вони покликані досягти, ризики виконання та можливі шляхи управління ризиками. Також складена дорожня мапу заходів, які необхідно вжити для досягнення цих цілей.

"Ми вдячні представникам місії МВФ за проведену роботу. Впевнений, що зроблений міжнародними експертами детальний і глибокий аналіз тих реформ, які зараз йдуть у фіскальній службі, дозволить нам більш ефективно і скоординовано працювати в цьому напрямку", - цитуються в повідомленні слова в.о. голови ДФС Мирослава Продана.

На думку МВФ, перегляд бізнес-процесів та ІТ-сервісів ДФС, реорганізація центрального апарату фіскальної служби на основі функціонального принципу повинна стати тим фундаментом, який дозволить провести масштабні реформи всередині служби, а також стати партнером для платників податків і бізнесу. Починати цей процес необхідно з належних змін у законодавстві після узгодження позицій між урядом і парламентом.

Довідка УНІАН. Проект реформування Фіскальної служби буде впроваджуватися Мінфіном і ДФС за підтримки консультантів міжнародної консалтингової компанії і представників ЄС, США, Канади та ЄБРР.

Проект буде мати трирівневу структуру: перший рівень - це наглядова рада, до складу якої входять представники західних урядових структур, міжнародних організацій і фондів. Другий рівень - комітет управління, в який входять керівництво Мінфіну та ДФС. Цей комітет буде зустрічатися щотижня для обговорення процесу реалізацію реформи. Третій рівень - група впровадження реформи, в яку входять представники Мінфіну, ДФС, МВФ, команди підтримки реформ при Мінфіні та ДФС, міжнародні консультанти і експерти. Ця група буде працювати над практичним впровадженням змін за різними напрямками.