Гривня на міжбанку "поступилася" євро 15 копійками

У середу, 2 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,92/25,94 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 30,73/30,74 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4306/0,4316 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 25,8957 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 222 угоди на суму 110,86 мільйона доларів.