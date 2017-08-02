У банк "Гефест" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 серпня ввів тимчасову адміністрацію в банк "Гефест", повідомляється на сайті Фонду.

Читайте такожНБУ має питання до 11 банків щодо докапіталізації

Згідно з повідомленням, тимчасова адміністрація введена в банк на підставі рішення Національного банку та визнання фінустанови неплатоспроможним.

Тимчасова адміністрація введена терміном на 1 місяць до 2 вересня, адміністратором банку призначена Вікторія Степанець.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України відніс банк "Гефест" до категорії неплатоспроможних. "Гефест" не забезпечив виконання вимог нормативно-правових актів Національного банку України в частині приведення розміру регулятивного капіталу до розміру не менше ніж 200 млн грн на термін до 11 липня 2017 року.

За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк "Гефест" займав 90-е місце (17,7 мільйона гривень) серед 90 діючих банків, власником банку є громадянин України Ігор Кутицкий.

Банк з початку року став восьмим фінустановою, яке було визнане неплатоспроможним.