Мінекономрозвитку підтвердило наявність помилки в угоді про вільну торгівлю з Канадою

Міністерство економічного розвитку і торгівлі підтверджує наявність технічної помилки в угоді про вільну торгівлю з Канадою, яка, однак, не вплине на реалізацію угоди.

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Про це повідомила прес-служба міністерства.

«Мінекономрозвитку підтверджує, що в угоді про вільну торгівлю з Канадою в додатку «Тарифний графік Канади» дійсно перераховані правила скасування і зниження мит для українських товарів, що імпортуються в Канаду. В українському тексті додатка, однак, йдеться про «зниження ввізних мит для товарів, що походять з Канади», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві відзначили, що помилка є технічною і не впливає на застосування угоди і виконання сторонами своїх зобов'язань. Українська сторона вважає, що при ввезенні українських товарів до Канади має застосовуватися тарифний графік Канади, що міститься в англійському та французькому текстах угоди.

Згідно з повідомленням, Мінекономрозвитку вже вживає необхідних заходів для виправлення помилки, процедура якого регламентується статтею 79-ю Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 року.

Разом з тим, міністерство готує додаткові роз'яснення для експортерів про мита, які застосовуються Канадою до українських товарів.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною і Канадою набула чинності 1 серпня.

Угода одномоментно знімає до 98% торговельних обмежень і мит у взаємній торгівлі між двома країнами. В даний момент угода фокусується на товарному експорті та імпорті, проте вже за два роки сторони зможуть переглянути умови торгівлі та внести до переліку послуги, а також механізми захисту інвестицій. Крім того, відразу після ратифікації та набуття чинності угодою українські товаровиробники можуть експортувати в Канаду всі промислові товари, крім легкових автомобілів, які потрапляють під спеціальні умови лібералізації, а також широкий спектр сільськогосподарської продукції, крім м'яса птиці, молочної продукції, яєць, сирів і цукру, які також обмежуються тарифними квотами.

Згідно з прогнозними розрахунками Мінекономрозвитку, набуття чинності угодою призведе до втрати доходів бюджету, зокрема, через скасування ввізних мит, приблизно на 1,2 млн дол. в перший рік дії угоди. Водночас, в середньостроковій перспективі недонадходження можуть бути компенсовані за рахунок податку на додану вартість, а також збільшення припливу прямих іноземних інвестицій на близько 36 млн дол. упродовж трьох років. При цьому прогнозне зростання експорту в Канаду за рахунок угоди становить 0,6 млн дол. на рік.