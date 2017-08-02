У Кабміні хочуть підвищити мінімальні ціни на алкоголь: пляшка горілки подорожчає до 80 гривень

Уряд планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Це передбачено проектом постанови «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 957».

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За даними «Наших грошей», проект винесено на розгляд урядового комітету 3 серпня Міністерством економіки та розвитку.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 8-11%; віскі, ром та джин – на 4%; коньяк (бренді) – на 3-6; вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2%.

Це означає, що мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки має бути 79,55 грн, а тризіркового коньяку – 119,46 грн.

Останній раз уряд підіймав мінімальні ціни у листопаді 2016 року. Після того були підвищені акцизи на горілку на 20%, на коньяк на 17,6%, на кріплені вина – на 12%.

Також у експертному висновку до проекту постанови вказано, що індекс споживчих цін за друге півріччя 2016 року становив 119,2% проти 105,9%, що враховувався при розрахунку діючого розміру мінімальних цін.

«Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв», – йдеться у висновку урядових експертів.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів про підвищення мінімальних роздрібних цін на горілку та іншу алкогольну продукцію, що містить спирт. Горілка подорожчала майже на третину: мінімальна ціна пляшки горілки була встановлена на рівні 69,8 грн, кріпленого вина і вермуту – 42 грн, виноградного сухого вина - від 33 грн.

19 липня 2017 року Кабінет міністрів схвалив законопроект про підвищення акцизів на сигарети, пиво і етиловий спирт. Кабмін запропонує Верховній Раді підвищити акцизний податок на сигарети з 445,56 до 495,46 гривні/1 000 штук, на пиво з 2,78 до 3,09 гривні/літр і на етиловий спирт з 126,96 до 141,18 гривні з розрахунку за 1 літр 100% спирту. Крім того, для тютюнової сировини та відходів, замінників тютюну, гомогенізованого тютюну, тютюнових екстрактів та есенцій акциз планується підвищити з 559,78 до 622,48 гривні/кг, як і для сигар і сигарилл. Адвалорна ставка збережеться на рівні 12%.