У Фонді гарантування назвали кількість проблемних банків в Україні

В Україні на сьогоднішній день близько 10 працюючих банків є проблемними.

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Про це заявила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Світлана Рекрут в інтерв'ю порталу "Мінфін".

"Сьогодні є ряд банків зі статусом проблемності. Їх близько десяти. Назви ми розголошувати не можемо", - сказала вона.

Рекрут відмовилася спрогнозувати, скільки банків може бути визнано неплатоспроможними через невиконання вимоги щодо збільшення статутного капіталу до 200 млн грн.

"Ми хотіли б, щоб ніхто з банків не перейшов у Фонд. Ми моніторимо ситуацію, але давати прогнози і називати цифри з нашого боку було б некоректно", - зазначила вона.

Як сообщл УНІАН, Нацбанк визнав неплатоспроможним банк «Гефест» через невиконання вимог щодо збільшення статутного капіталу до 200 млн грн.

У травні 2017 року в НБУ заявили, що у них є питання до 11 з 34 банків, яким необхідна докапіталізація до 200 млн грн.