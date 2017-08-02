Євро тягнеться вгору: Нацбанк ще більше опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2590.4180 (2 серпня – 2585.7073)

100 EUR – 3064.2055 (2 серпня – 3054.2375)

10 RUR – 4.2759 (2 серпня – 4.3206)

У середу, 2 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,92/25,94 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,66/30,68 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9042 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 612 угод на суму 371,84 млн дол.