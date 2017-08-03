Нові санкції США проти Росії: Україні виділять $30 мільйонів на енергобезпеку

Закон про санкції проти Росії через її агресію проти України, який підписав президент США Дональд Трамп, серед іншого передбачають виділення Україні 30 мільйонів доларів на заходи з енергобезпеки, повідомляє ТСН.ua.

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"Законодавчий акт передбачає створення "Фонду для протидії російському впливу" та виділяє до його бюджету 250 мільйонів доларів на 2018-2019 фінансові роки. На реалізацію ініціатив з підтримки енергетичної безпеки України передбачається виділення 30 мільйонів доларів", - зазначили в посольстві України в США.

У законі також йдеться, що США підтримують уряд України у відновленні суверенітету та територіальної цілісності; засуджують та протидіють усім зусиллям, що дестабілізують, уряду РФ в Україні; не визнають незаконної анексії Криму урядом РФ чи відторгнення будь-якої частини території України з використанням військової сили; нададуть допомогу з реформування енергетичного сектору України та зменшення залежності від російських енергетичних ресурсів; продовжать протидію реалізації проекту російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи в обхід України.

Документ передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничо-видобувній галузях, на залізничному транспорті; посилює антиросійські секторальні санкції щодо фінансового сектору Росії та російської енергетики; передбачає запровадження санкцій у зв'язку з діяльністю російського уряду у напрямку підриву кібернетичної безпеки; стосовно осіб, що відповідальні за порушення прав людини на окупованій РФ території, діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ, значною мірою сприяли спроможностям Росії з проведення приватизації державних активів, а також стосовно іноземних фізичних та юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних спроможностей уряду Сирії. Закон надає право президенту США у координації з союзниками Сполучених Штатів запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб, що сприяють розвитку та обслуговуванню російських експортних нафто- та газопроводів.