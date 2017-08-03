"Креді Агріколь Банк" збільшив прибуток в 1,8 раза

"Креді Агріколь Банк", що займає 12-е місце в банківській системі за обсягом активів, у першому півріччі 2017 року отримав 571 мільйон гривень прибутку, що в 1,8 рази вище показника за аналогічний період попереднього року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

Читайте такожДіагностика 60 найбільших банків: докапіталізації потребують 39 банків - НБУ

Згідно з повідомленням, результат був досягнутий завдяки диверсифікації доходів і скорочення вартості ризику.

За даними прес-служби банку, кредитний портфель банку зріс на 10%, кредити юридичним особам зросли на 5%, кредити фізичним особам зросли на 49%.

Депозити клієнтів зросли на 5%, при цьому депозити юридичних осіб зросли на 5%, а депозити фізичних осіб - на 6%.

Як повідомляв УНІАН, "Креді Агріколь Банк", в першому кварталі 2017 року отримав 306 мільйонів гривень прибутку, що в 2,5 рази вище показника за аналогічний період попереднього року.

Довідка УНІАН. "Креді Агріколь Банк" (до березня 2011 року "Індекс-Банк") працює на ринку України з 1993 року. Основним власником банку є французький Credit Agricole (99,9955% акцій).