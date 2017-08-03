Нацбанк другий місяць поспіль зберіг облікову ставку на рівні 12,5% річних

Національний банк України ухвалив рішення другий місяць поспіль зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних.

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Про це йдеться в матеріалах Національного банку за підсумками засідання Монетарного комітету.

Регулятор відзначив, що проведення стриманої монетарної політики зумовлене необхідністю нівелювати ризики для досягнення цілей інфляції.

«Необхідність повернення інфляції до цільового значенням може зумовити утримання облікової ставки на поточному рівні до отримання Національним банком чітких ознак нівелювання інфляційних ризиків», - йдеться в матеріалах.

Правління Національного банку переконане, що досягнення цінової стабільності є необхідною умовою сталого економічного зростання.

За даними НБУ, наступне засідання монетарного комітету відбудеться 14 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 6 липня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 12,5% річних після її зниження два місяці поспіль - на 1 п.п. в квітні і на 0,5 п.п. в травні.

З 26 травня регулятор знизив облікову ставку до 12,5% річних, продовживши пом'якшення монетарної політики, як і місяцем раніше, коли знизив облікову ставку до 13% річних. До цього регулятор тричі зберігав ставку на рівні 14% річних.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в червні 2017 року в порівнянні з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% в травні до квітня. У річному вираженні, у порівнянні з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% з 13,5%, зафіксованих місяцем раніше.