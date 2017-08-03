Нацбанк попереджає: ціни можуть зрости більше, ніж прогнозують
Регулятор прогнозує дефляцію за підсумками липня, але попереджає про ризики істотнішого відхилення інфляції від цільового прогнозу до кінця року.
Національний банк України за підсумками липня прогнозує дефляцію в місячному вимірі, але попереджає про ризики більш істотного відхилення інфляції від цільового прогнозу регулятора в 2017 році на рівні 8% +/- 2 п.п.
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Про це йдеться в матеріалах Національного банку за підсумками засідання монетарного комітету.
«Опублікований у липні 2017 року Інфляційний звіт передбачає, що інфляція на кінець 2017 року уповільниться до 9,1%. Однак із моменту публікації прогнозу зросли ризики більш істотного відхилення інфляції від центральної точки цільового діапазону на кінець поточного року (8% +/- 2 п.п.) », - йдеться в повідомленні регулятора
НБУ зазначив, що, зокрема, стрімке відновлення споживчого попиту може бути додатково простимульовано збільшенням бюджетних витрат і пенсійних виплат у другому півріччі, що створює ризик посилення фундаментального тиску на ціни.
Водночас, за прогнозами НБУ, стримана монетарна політика може сприяти продовженню тренду на покращення очікувань і наближенню інфляції до центральної точки цільового діапазону протягом першого півріччя 2018 року.
Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% у травні до квітня. У річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% з 13,5%, зафіксованих місяцем раніше.
Національний банк прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – до 10%.