Нацбанк попереджає: ціни можуть зрости більше, ніж прогнозують

Національний банк України за підсумками липня прогнозує дефляцію в місячному вимірі, але попереджає про ризики більш істотного відхилення інфляції від цільового прогнозу регулятора в 2017 році на рівні 8% +/- 2 п.п.

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Про це йдеться в матеріалах Національного банку за підсумками засідання монетарного комітету.

«Опублікований у липні 2017 року Інфляційний звіт передбачає, що інфляція на кінець 2017 року уповільниться до 9,1%. Однак із моменту публікації прогнозу зросли ризики більш істотного відхилення інфляції від центральної точки цільового діапазону на кінець поточного року (8% +/- 2 п.п.) », - йдеться в повідомленні регулятора

НБУ зазначив, що, зокрема, стрімке відновлення споживчого попиту може бути додатково простимульовано збільшенням бюджетних витрат і пенсійних виплат у другому півріччі, що створює ризик посилення фундаментального тиску на ціни.

Водночас, за прогнозами НБУ, стримана монетарна політика може сприяти продовженню тренду на покращення очікувань і наближенню інфляції до центральної точки цільового діапазону протягом першого півріччя 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% у травні до квітня. У річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% з 13,5%, зафіксованих місяцем раніше.

Національний банк прогнозує уповільнення інфляції в поточному році до 9,1%, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк – до 10%.