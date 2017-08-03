Україна починає повертати кредити МВФ – сьогодні виплатить перші $450 мільйонів

Україна сьогодні здійснить першу виплату кредиту Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by у розмірі 450 млн дол.

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Про це повідомив журналістам заступник голови Національного банку України Олег Чурий.

За його словами, виплата буде здійснена із золотовалютних резервів НБУ.

"Сьогодні після виплати резерви зменшаться на цю суму", - сказав він. При цьому Чурій зазначив, що виплати були враховані в прогнозах зростання резервів України.

У свою чергу заступник глави Національного банку Дмитро Сологуб нагадав, що з зазначеної виплатою до 2019 року Україна має виплатити 13 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2014 року Міжнародний валютний фонд на рівні керівництва місії домовився з українським урядом про програму співпраці stand-by строком на два роки і з обсягом фінансування 14-18 млрд дол. Рада директорів Міжнародного валютного фонду 11 березня 2015 року схвалив виділення Україна 17,5 млрд доларів за 4-річною програмою EFF (Extended Fund Facility) замість програми stand-by.

3 квітня 2017 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк 5 квітня отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.

Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.