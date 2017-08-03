86% українців заявили, що змушені "затягувати пояси": на чому економлять (інфографіка)

В Україні 86% громадян економлять на тих чи інших статтях сімейного бюджету. Про це свідчать результати опитування Research&Branding Group, проведеного в червні 2017 року.

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Близько 10% респондентів не змогли визначитися, чи економлять вони взагалі, і якщо економлять, на чому саме. Лише 4% опитаних стверджували, що сьогодні вони не економлять ні на чому.

Згідно з опитуванням, найчастіше українці економлять на одязі та взутті, а також на харчуванні. Трохи рідше на відпочинку та відпустці, а ще рідше – на дозвіллі та розвагах.

За ними йде група таких статей бюджету, як комунальні витрати, лікування та медикаменти, а також велика побутова техніка. На передостанній сходинці у цій ієрархії розташувалися група статей сімейних витрат від дрібної побутової техніки до предметів розкоші. Нарешті, найрідше респонденти згадували про економію на витратах, пов'язаних з освітою.

Автори опитування зазначають, що різні соціально-демографічні групи українського суспільства мають певну специфіку в економії коштів із сімейного бюджету. Наприклад, люди у віці 30-39 років виділяються із загальної маси населення країни тим, що значно частіше економлять на відпочинку (57%), розвагах (52%), великій побутовій техніці (37%), предметах розкоші (28%) та освіті (17%).

Люди пенсійного віку частіше за інших економлять на продуктах харчування (63%), на лікуванні та медикаментах (51%).

Опитування проводилося в період 15-24 червня 2017 року по загальноукраїнській вибірці (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей та Криму). Всього в опитуванні взяли участь 1800 осіб.