НБУ послабить валютні обмеження для банків

Національний банк України в найближчі дні пом'якшить вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі та продажу іноземних валют за гривні на добу в 2 рази - до 1% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з 0,5%, встановлених раніше.

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Про це повідомив у ході брифінгу заступник голови правління Нацбанку України Дмитро Сологуб.

«Ми маємо намір найближчим часом розширити можливості банків для проведення операцій з власною іноземною валютою на міжбанківському ринку. Для цього ми плануємо підвищити розмір дозволеного сальдо купівлі-продажу між банками іноземних валют протягом одного робочого дня з 0,5% до 1% від розміру регулятивного капіталу", - сказав він.

За його словами, така поступова лібералізація валютного регулювання не створює ризиків дестабілізації валютного ринку, але дасть банкам ширші можливості для управління своєю валютною ліквідністю.

«Також це дасть змогу Нацбанку зменшити свою присутність на валютному ринку і підвищить можливості ринку самостійно шукати баланс», - пояснив Сологуб.

Як повідомлялося, Національний банк України в лютому вже пом'якшував вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі іноземних валют і банківських металів за гривні в 5 разів - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з встановлених раніше 0, 1%.