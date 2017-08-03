Данилюк попросив ДФС перевірити його податки

Міністр фінансів Олександр Данилюк попросив Державну фіскальну службу провести щодо нього перевірку на предмет сплати ним податків. Про це Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook.

"Відповідно до п. 17.1.8 17 ст. і 78.2 ст. 78 Податкового кодексу, прошу Державну фіскальну службу провести перевірку повноти сплати мною податків згідно із законами України. Це моя власна ініціатива, щоб остаточно зняти всі питання", - написав Данилюк.

Також міністр попросив Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднити результати перевірки його електронної декларації. "У разі неготовності результатів, прошу НАЗК в найкоротші терміни завершити перевірку", - додав Данилюк.

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Також міністр зазначив, що оскільки ДФС підпорядковується Міністерству фінансів, він звернеться до НАЗК з проханням надати всім сторонам роз'яснення про можливий конфлікт інтересів. "Всі необхідні документи (звернення до ДФС і НАЗК) будуть надіслані у передбаченому порядку найближчим часом", - пообіцяв Данилюк.

Відзначимо, що раніше міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що вважає незаконним рішення суду про проведення перевірки на предмет можливого ухилення міністром від сплати податків.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня стало відомо, що Печерський районний суд міста Києва доручив Державній фіскальній службі перевірити міністра фінансів України Олександра Данилюка на предмет можливого ухилення від сплати податків. 18 липня до слідчого судді Печерського райсуду Києва надійшло клопотання прокурора Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про призначення документальної позапланової перевірки Данилюка з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 1998-2016 років.