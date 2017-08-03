Євро в курсах Нацбанку піднімається все вище

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 4 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2588.5752 (3 серпня – 2590.4180)

100 EUR – 3070.0502 (3 серпня – 3064.2055)

10 RUR – 4.2610 (3 серпня – 4.2759)

У четвер, 3 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,87/25,89 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 30,65/30,67 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,8858 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 557 угод на суму 357,76 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 2 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,92/25,94 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 30,66/30,68 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.