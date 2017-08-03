Білоруський бізнесмен передумав купувати українську "дочку" російського "Сбербанку"

Білоруський бізнесмен Віктор Прокопеня відкликав подану в Національний банк України (НБУ) заявку на покупку української «дочки» «Сбербанку».

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«Ми прийняли рішення відкликати з НБУ заявку на покупку українського ПАТ «Сбербанк» для того, щоб сконцентруватися на інших наших запланованих інвестиціях та проектах, над якими ми працюємо», — повідомив Прокопеня РБК.

Раніше в четвер про відкликання заявки Прокопені повідомило з посиланням на свої джерела на фінансовому ринку ТАСС.

Коментуючи рішення про відмову від угоди, Прокопеня зазначив, що, як і раніше, вважає купівлю українського бізнесу «Сбербанку» «хорошою інвестиційною можливістю», однак вважатиме за краще зосередитися на роботі над поточними проектами.

«Проекти, якими ми зараз займаємося, є найкращим вкладенням нашого часу», — сказав бізнесмен.

28 липня 2017 року, після того, як стало відомо, що НБУ відхилив заявку на покупку української «дочки» «Сбербанку» консорціумом латвійського Norvik Bank (акціонер Григорій Гусельников) і білоруської компанії Саїда Гуцерієва (син основного власника компанії «РуссНефть» і групи «Сафмар»), Прокопеня говорив РБК, що, як і раніше, зацікавлений в угоді. «Зараз чекаємо рішення регуляторів щодо нашої заявки», — сказав тоді він.

Підставою для відмови консорціуму Гусельникова-Гуцерієва в прес-службі регулятора назвали ненадання інвесторами документів, необхідних для здійснення перевірки на предмет їх відповідності вимогам законодавства України. Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило РБК, що потенційні покупці не змогли довести НБУ наявність у них достатнього обсягу власних коштів і підтвердити джерело їх походження.

Як повідомляв УНІАН, НБУ 3 липня отримав пакет документів про придбання 100% акцій дочірньої структури російського державного «Сбербанку» в Україні від громадянина Білорусі та Кіпру Віктора Прокопені.

Інвесткомпанія VP Capital, що належить білоруському ІТ-підприємцю Віктору Прокопені, 30 червня повідомила про початок підготовки до придбання української дочірньої структури російського «Сбербанку». Прокопеня має спільний бізнес з родиною Гуцерієвих у партнерстві з інвестфондом Larnabel Enterprises.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом ввів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВіЕс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік. Санкції забороняють вивід капіталу на користь материнських структур, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапиталізації та продажу фінустанов.

Дочірній банк російського «Сбербанку» в Україні працює на ринку з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів. У першому кварталі 2017 року банк отримав 44,306 млн грн прибутку, що на 16,6% нижче показника за аналогічний період попереднього року.