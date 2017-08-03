НБУ пом'якшив обмеження: дозволив банкам купувати більше валюти

Національний банк України сьогодні, 3 серпня, пом'якшив вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі та продажу іноземних валют за гривні на добу в 2 рази - до 1% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з 0,5%, встановлених раніше.

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Відповідне рішення закріплене постановою правління "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України" №74, яка набуде чинності з 4 серпня 2017 року, повідомляє прес-служба Нацбанку.

За словами заступника голови НБУ Олега Чурія, внаслідок цього кроку банки зможуть збільшити максимальний ліміт нетто-продажу валюти на міжбанківському ринку з поточного рівня приблизно 22 млн. дол. США до 44 млн. дол. США в день.

Також Нацбанк уточнив умови купівлі валюти резидентами для здійснення розрахунків з нерезидентами за імпорт товарів чи послуг, який здійснюється без ввезення з-за кордону на територію України.

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"Тепер клієнти-резиденти зможуть купувати валюту не тільки у тому разі, коли така продукція використовується для власного споживання за межами України, але і для використання на підставі укладених договорів", – пояснили в НБУ.

Раніше про наміри НБУ пом'якшити вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, повідомив заступник голови правління Нацбанку України Дмитро Сологуб.

Як повідомлялося, Національний банк України у лютому вже пом'якшував вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі іноземних валют та банківських металів за гривні в 5 разів - до 0,5% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з встановлених раніше 0,1%.