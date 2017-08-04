Обвал рубля змусив росіян кинутися в обмінники

У Росії зростання курсів долара і євро спровокувало підвищення попиту на валюту, який виявився надзвичайно високим навіть для сезону відпусток, пишуть "Известия".

Як розповіли представники банків, чек середньої валютообмінної операції в середньому збільшився на 20%. Експерти очікують подальше збільшення попиту: за їхньою оцінкою, росіяни традиційно збільшують вкладення у валюту при зростанні її вартості. За прогнозами аналітиків, долар наприкінці року буде коштувати 60-65 рублів, а євро — 69-73 рубля.

Американський долар 8 липня подорожчав до 60,2 руб., проте у середині місяця курс відкотився до 59 руб. 1 серпня долар коштував вже 60 руб., 3 серпня — 60,6 руб. Євро подолав позначку в 70 руб. з 1 серпня, досягнувши 70,5 руб. 3 серпня європейська валюта коштувала 71,7 руб. Курс, встановлений ЦБ на 4 серпня, - 60,8 руб. за долар, 72 руб. за євро.

Найбільші російські банки зафіксували підвищення попиту населення на долари і євро, коли американська і європейська валюти подолали психологічні позначки в 60 і 70 руб., відповідно.

Читайте такожУ Росії прожитковий мінімум підвищили на пляшку горілкиЗа оцінкою начальника управління продажів казначейських продуктів Абсолют-банку Володимира Борисова, зростання курсів валют в останній місяць може бути пов'язано з висилкою американських дипломатів з Росії і антиросійськими санкціями. До речі, навіть суттєве - більш ніж на 8% - зростання нафтових котирувань в останні дні не змігло виступити підтримкою рубля.

Експерти прогнозують подальше збільшення попиту росіян на валюту. За прогнозами експертів, це буде відбуватися при збереженні волатильності валютних курсів і ослабленні рубля. Росіяни активно скуповують валюту в періоди, коли відбуваються сильні рухи на валютному ринку (це може бути як зростання, так і падіння долара і євро), але частіше — під час росту.

За словами начальника управління конверсійних операцій банку «Відкриття» Артема Зотова, до кінця року «американець» буде коштувати 61-62 рубля, а «європеєць» — 70-72 рубля.

На думку головного економіста Citi в Росії, Україні та Казахстані Івана Чакарова, така динаміка обумовлена ситуацією на світовому нафтовому ринку і, зокрема, угодою між країнами ОПЕК. Експерт вважає, що не варто розраховувати на продовження угоди ОПЕК після березня 2017 року з урахуванням політичних розбіжностей і послаблення підтримки з боку Росії і Саудівської Аравії.