Кабмін хоче восени ще раз переглянути держбюджет – обіцяють більше грошей на "соціалку"

Кабінет міністрів України планує у вересні-жовтні ще раз переглянути показники державного бюджету на 2017 рік – для посилення програм соціального захисту. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі "112 Україна".

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"Основна ідеологія змін до державного бюджету, які вже були внесені, - це посилення соціального захисту населення, підтримка і посилення боєздатності нашої армії. Ось два основних акценти. Сьогодні ми бачимо позитивну тенденцію, і я переконаний, що ми зробимо все для того, щоб у вересні-жовтні був ще один перегляд держбюджету, де ми могли б ще раз повернутися до посилення програм соціального захисту. І в контексті пенсійної реформи, як мінімум, програму "осучаснення" пенсій, яку так чекають всі громадяни, ми проведемо до кінця року", - сказав Розенко.

Він уточнив, що основний фактор надпланового зростання доходів держбюджету - це підвищення в два рази – до 3,2 тис. грн, мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року.

«Держказначейство констатує суттєве перевиконання держбюджету. Державна казначейська служба оприлюднила офіційні дані щодо доходів до державного бюджету, і станом на липень вони перевищили заплановані на 42 млрд грн. Це, насамперед, результат роботи економіки України, це результат в тому числі і тих реформ, які проводить нинішня влада», – сказав Розенко.

За словами віце-прем'єр-міністра, підвищення розміру мінімальної зарплати дозволило збільшити фонд оплати праці, а завдяки цьому зросли надходження до Пенсійного фонду, державного та місцевих бюджетів.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому запропоновані Кабінетом міністрів зміни до державного бюджету України на 2017 рік щодо збільшення доходів у зв'язку з перевиконанням планових показників і розподілом понадпланових надходжень.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, видатки і доходи державного бюджету України в 2017 році збільшуються на 26 млрд грн, у тому числі по загальному фонду – на 25 млрд грн. Передбачається встановити доходи держбюджету на рівні 757 млрд грн, витрати – 827,14 млрд грн, зберігши граничний дефіцит на рівні 77,65 млрд грн.

Зокрема, закон збільшує витрати на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг на 30%, або на 14,1 млрд грн, – до 61,174 млрд грн, а витрати на оборону і безпеку держави – на 2,663 млрд грн.

1 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».